Reunion degli Oasis al cinema: Liam e Noel Gallagher registrano una società di produzione, cosa sappiamo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Se la Reunion degli Oasis non può realizzarsi sul palco tanto vale tentare col cinema. Scritto così può creare confusione, ma Liam e Noel Gallagher hanno appena registrato una società di produzione cinematografica. cosa succede? Nasce la Kosmic Kyte La notizia arriva dal tabloid britannico The Sun che in un articolo pubblicato stamattina ha riportato che i fratelli belligeranti hanno firmato la registrazione della società Kosmic Kyte come attività di produzione cinematografica. Insieme a loro Alec McKinlay, già socio di Noel per la società Ignition. Le prime ipotesi parlando di un possibile film sulla storia ...

