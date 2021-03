Returnal con il suo story trailer spiega la narrazione che rende cruciali le meccaniche roguelike

(Di mercoledì 17 marzo 2021), lo sparatuttosviluppato da Housemarque, uscirà il mese prossimo e un nuovomostra come offre una storia più cerebrale e personale rispetto a molti dei giochi precedenti dello studio. Ilnon perde tempo a farci entrare nel vero gameplay, con la protagonista Selene che si schianta su un pianeta alieno e si avventura nell'ignoto. Su Atropo ogni cosa è ostile, aliena o misteriosa, e Selene è l'unico elemento riconoscibilmente umano. Nel corso della sua prima ricognizione, Selene esamina delle xenotecnologie, si difende dai pericoli e raccoglie utili risorse, ma alla fine soccombe agli elementi, per poi risvegliarsi nell'abitacolo della sua nave, a pochi istanti dall'impatto. Lasciato il relitto della nave, siconto che il mondo è cambiato, e ...

Housemarque è pronta a tornare su PlayStation 5. Il titolo si è fatto di vedereun trailer di gameplay durante l'ultimo State of Play e, dopo un piccolo rinvio, è quasi pronto per ......le unghie ei denti per la propria sopravvivenza, e ad ogni sconfitta è costretta a rivivere dal principio la sua avventura, intrappolata in un loop apparentemente infinito "....Returnal, lo sparatutto roguelike sviluppato da Housemarque, uscirà il mese prossimo e un nuovo story trailer mostra come offre una storia più cerebrale e personale rispetto a molti dei giochi precede ...Ripetutamente, nel caso di Returnal e della sua sfortunata protagonista ... ma di sicuro sembra proprio che avrà a che fare con traumi psicologici mica da ridere. Anche perché ritrovarsi davanti il ...