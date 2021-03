Rete Unica, Giorgetti: “Fare presto, c’è stallo che non giova al Paese” (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti chiede trasparenza e velocità sul progetto Rete Unica, perché “c’è uno stallo che non giova al Paese”. Lo afferma in audizione alla Camera sul Recovery Plan, sollecitando gli attori coinvolti a Fare il punto sulla “realizzabilità” del progetto. “Non so se il progetto di Rete Unica sia e giusto o sbagliato, ma dobbiamo decidere, non possiamo far passare i mesi”, chiarisce Giorgetti, aggiungendo che lo Stato, quale azionista indiretto dei soggetti coinvolti, ha la “responsabilità di Fare una proposta rapida“. L’allungamento dei tempi crea “sovrapposizioni e duplicazioni ” negli investimenti e “dispersione di risorse” – spiega il ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Ministro dello Sviluppo economico Giancarlochiede trasparenza e velocità sul progetto, perché “c’è unoche nonal”. Lo afferma in audizione alla Camera sul Recovery Plan, sollecitando gli attori coinvolti ail punto sulla “realizzabilità” del progetto. “Non so se il progetto disia e giusto o sbagliato, ma dobbiamo decidere, non possiamo far passare i mesi”, chiarisce, aggiungendo che lo Stato, quale azionista indiretto dei soggetti coinvolti, ha la “responsabilità diuna proposta rapida“. L’allungamento dei tempi crea “sovrapposizioni e duplicazioni ” negli investimenti e “dispersione di risorse” – spiega il ...

