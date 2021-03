Regionali Calabria, nella squadra di de Magistris anche rappresentante comunità arbëresh (Di mercoledì 17 marzo 2021) REGGIO CALABRIA – “Sono davvero felice di avere tra le nostre candidate Stefania Emmanuele, donna impegnata con dedizione, competenza e passione per la nostra terra. Insegnante, sociologa e giornalista, si occupa della rigenerazione di borghi e paesi. Ha creato Borgo slow, una community di buone pratiche nei borghi“. Così il candidato presidente della Regione Calabria Luigi de Magistris che aggiunge: “Stefania vive a Civita, villaggio italo-albanese in provincia di Cosenza alle porte del Pollino, in cui promuove la fruizione responsabile del territorio e con l’associazione culturale Gennaro Placco dirige il Museo etnico Arbëresh e la rivista italo albanese Katundi Ynë (Paese nostro)”.“Stefania – conclude de Magistris – ama la politica partecipativa e ha scelto di scendere in campo con noi per dare il suo contributo, da arbresh e da calabrese, consapevole che non sarà facile, ma che sia più pericoloso oggi restare inermi”. Leggi su dire (Di mercoledì 17 marzo 2021) REGGIO CALABRIA – “Sono davvero felice di avere tra le nostre candidate Stefania Emmanuele, donna impegnata con dedizione, competenza e passione per la nostra terra. Insegnante, sociologa e giornalista, si occupa della rigenerazione di borghi e paesi. Ha creato Borgo slow, una community di buone pratiche nei borghi“. Così il candidato presidente della Regione Calabria Luigi de Magistris che aggiunge: “Stefania vive a Civita, villaggio italo-albanese in provincia di Cosenza alle porte del Pollino, in cui promuove la fruizione responsabile del territorio e con l’associazione culturale Gennaro Placco dirige il Museo etnico Arbëresh e la rivista italo albanese Katundi Ynë (Paese nostro)”.“Stefania – conclude de Magistris – ama la politica partecipativa e ha scelto di scendere in campo con noi per dare il suo contributo, da arbresh e da calabrese, consapevole che non sarà facile, ma che sia più pericoloso oggi restare inermi”.

