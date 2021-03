Reddito di cittadinanza a 110mila famiglie in meno. In Campania più beneficiari che in tutto il Nord (Di mercoledì 17 marzo 2021) Circa 110mila famiglie non hanno ricevuto l’accredito del Reddito di cittadinanza nel mese di febbraio. C’è il nuovo report dell’Inps sul sussidio. A febbraio oltre un milione di nuclei familiari ha ricevuto l’accredito del Reddito di cittadinanza o della Pensione di cittadinanza, con 2,3 milioni di persone coinvolte. Reddito di cittadinanza Nel suo osservatorio mensile L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Circanon hanno ricevuto l’accredito deldinel mese di febbraio. C’è il nuovo report dell’Inps sul sussidio. A febbraio oltre un milione di nuclei familiari ha ricevuto l’accredito deldio della Pensione di, con 2,3 milioni di persone coinvolte.diNel suo osservatorio mensile L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

