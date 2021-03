Recovery Plan, il governo risponde alla Camera. L’agenda di oggi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Continuano le audizioni dei ministri sulle loro linee programmatiche e sul Pnrr ma è anche giorno di question time. A New York sul fronte economico si riunisce la Fed per decidere sui tassi di interesse, con conferenza stampa del governatore Powell. Si riunisce invece a Roma il comitato esecutivo dell’Abi. Tornata elettorale in Olanda. Questi i principali appuntamenti della giornata: Mercoledì 17 – Il ministro della Salute Roberto Speranza presenta al Parlamento le linee programmatiche del suo dicastero. – Il ministro della Cultura Dario Franceschini presenta al Parlamento le linee guida del governo in materia di Cultura e sul Recovery Plan italiano. – Il presidente della Camera Roberto Fico incontra a Montecitorio il Ministro per l’Innovazione tecnologica Vittorio Colao e, in videoconferenza, il Presidente ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 marzo 2021) Continuano le audizioni dei ministri sulle loro linee programmatiche e sul Pnrr ma è anche giorno di question time. A New York sul fronte economico si riunisce la Fed per decidere sui tassi di interesse, con conferenza stampa del governatore Powell. Si riunisce invece a Roma il comitato esecutivo dell’Abi. Tornata elettorale in Olanda. Questi i principali appuntamenti della giornata: Mercoledì 17 – Il ministro della Salute Roberto Speranza presenta al Parlamento le linee programmatiche del suo dicastero. – Il ministro della Cultura Dario Franceschini presenta al Parlamento le linee guida delin materia di Cultura e sulitaliano. – Il presidente dellaRoberto Fico incontra a Montecitorio il Ministro per l’Innovazione tecnologica Vittorio Colao e, in videoconferenza, il Presidente ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan Assunzioni PA, Brunetta "rottama" vecchi concorsi Le assunzioni nella PA per l'attuazione del Recovery Plan avverranno con regole diverse dai vecchi concorsi . Lo ha annunciato il Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta al TG5. "Non più vecchi concorsi, ma selezioni da ...

Recovery Plan: Giovannini, no a riforme generiche, opere da semplificare (Sole) "Serve Istituto sul futuro. Dal 1mo maggio via alle opere" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, - "L'Italia ha sulle infrastrutture ritardi molto forti, che avevamo gia' segnalato nel 2009, quando ...

