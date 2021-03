Recovery Plan, Capello (LVenture Group): “Imprenditori e digitale al centro della ripartenza. Puntare sulle startup” (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – “L’Italia deve accelerare in maniera decisa sulla digitalizzazione, una priorità strategica per la crescita e la modernizzazione del Paese, e un contributo fondamentale a riguardo è quello delle startup. Nella programmazione degli interventi per l’utilizzo delle risorse del Recovery Plan, è necessario concentrare l’attenzione sugli Imprenditori, figure chiave per il successo della nostra economia”. È quanto afferma Luigi Capello, chief executive officer di LVenture Group, holding leader negli investimenti di startup digitali. “Senza la forza creativa dell’Imprenditoria, come ha sottolineato il ministro Giorgetti oggi in audizione alla Camera dei Deputati sulle linee attuative del ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – “L’Italia deve accelerare in maniera decisa sulla digitalizzazione, una priorità strategica per la crescita e la modernizzazione del Paese, e un contributo fondamentale a riguardo è quello delle. Nella programmazione degli interventi per l’utilizzo delle risorse del, è necessario concentrare l’attenzione sugli, figure chiave per il successonostra economia”. È quanto afferma Luigi, chief executive officer di, holding leader negli investimenti didigitali. “Senza la forza creativa dell’a, come ha sottolineato il ministro Giorgetti oggi in audizione alla Camera dei Deputatilinee attuative del ...

