Recovery | Passera | ' fiduciosi su piano | Italia avrà da investire fino a 500 mld' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Milano, 17 mar. (Adnkronos) - Corrado, fondatore e ceo di illimity, un passato da ministro dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla guida di società come Poste e Intesa Sanpaolo, è fiducioso del Recovery plan a cui sta lavorando il governo Draghi, ma invita a non considerarlo come l'unico strumento a disposizione del Paese per il possibile rilancio. Utilizzare i fondi del Next Generation Europe nel giusto modo può fare infatti la differenza. "Siamo in attesa di sapere quale sarà ilno, ma avendo messo sul progetto persone di tale competenza e capacità mi aspetto che sia fatto al meglio", spiega in un'intervista all'Adnkronos. "E' però molto importante - sottolinea - che non si guardi ai 200 miliardi come alle uniche risorse a disposizione del Paese nei prossimi anni. Nel corso dei ...