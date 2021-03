Real Madrid, Vinicius chiama Ronaldo: «Qui sarebbe il benvenuto» (Di mercoledì 17 marzo 2021) Real Madrid, l’attaccante Vinicius chiama Cristiano Ronaldo nuovamente in blancos: ecco le sue parole a TNT Intervistato da TNT Sports, Vinicius, attaccante del Real Madrid, ha svelato del possibile ritorno di Cristiano Ronaldo dalla Juventus: «Cristiano è una leggenda del club, ha Realizzato molte cose. Non posso dire molto perché non so cosa succede, ma sarà sempre il benvenuto» ha detto l’attaccante brasiliano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021), l’attaccanteCristianonuovamente in blancos: ecco le sue parole a TNT Intervistato da TNT Sports,, attaccante del, ha svelato del possibile ritorno di Cristianodalla Juventus: «Cristiano è una leggenda del club, haizzato molte cose. Non posso dire molto perché non so cosa succede, ma sarà sempre il» ha detto l’attaccante brasiliano. Leggi su Calcionews24.com

