Real Madrid | Marcelo ai saluti | è vicino all’Inter Miami

Marcelo è pronto a lasciare il Real Madrid, l'esterno sinistro brasiliano ha ormai perso il posto da titolare da due anni e si prepara a lasciare il club che lo ha reso uno dei migliori al mondo. Mendy è ormai il titolare fisso della corsia mancina della squadra di Zidane e Marcelo è pronto a sparare le ultime cartucce di una carriera costellata di successi lontano da Madrid. Secondo quanto riportato da France Football, infatti, l'esterno difensivo del Real Madrid è stato puntato da David Beckham, allenatore dell'Inter Miami. L'ex centrocampista vorrebbe portarlo in MLS nella squadra in cui giocano attualmente gli ex Juventus Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain.

