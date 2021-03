Real Madrid, i “like” social di Erling Haaland fanno sognare i tifosi (Di mercoledì 17 marzo 2021) I “like” di Erling Haaland fa sognare i tifosi del Real Madrid. Non è un mistero che il bomber del Borussia Dortmund sia il sogno di mercato di molti club europei. La fantasia dei blancos si è però accesa dopo il “like” che il norvegese ha piazzato sul post Instagram di Sergio Ramos, capitano del Real, dopo la vittoria contro l’Atalanta con conseguente pass per i quarti. Il “like” del bomber del Borussia Dortmund è arrivato anche a Vinicius Junior, giocatore della squadra allenata da Zidane e autore del terzo gol spagnolo nella sfida di Champions League. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021) I “” difadel. Non è un mistero che il bomber del Borussia Dortmund sia il sogno di mercato di molti club europei. La fantasia dei blancos si è però accesa dopo il “” che il norvegese ha piazzato sul post Instagram di Sergio Ramos, capitano del, dopo la vittoria contro l’Atalanta con conseguente pass per i quarti. Il “” del bomber del Borussia Dortmund è arrivato anche a Vinicius Junior, giocatore della squadra allenata da Zidane e autore del terzo gol spagnolo nella sfida di Champions League. SportFace.

ChampionsLeague : GOAL! Real Madrid 1-0 Atalanta (Benzema 34'). AGG: 2-0 #UCL - leleadani : Ma non era il peggior Real Madrid della storia? #parole #memoria #RealMadridAtalanta - pisto_gol : Il Real Madrid con il 3:5:2, il Barcellona con il 3:4:2:1 come l’Atletico Madrid, il Chelsea con il 3:4:1:2 : molte… - sportface2016 : #calcio #RealMadrid, i 'like' social di Erling #Haaland fanno sognare i tifosi - lucius229 : RT @GianScudieri: Comunque fallimento del calcio italiano un emerito cazzo, mi permetto. È il fallimento europeo di Juventus e Inter. L'Ata… -