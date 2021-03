Real Madrid Atalanta: come il palleggio di Zidane ha soffocato la Dea – ANALISI TATTICA (Di mercoledì 17 marzo 2021) La strabiliante qualità nel possesso palla dei ragazzi di Zidane è stata determinante in un Real Madrid Atalanta che ha messo a nudo le imprecisioni tecniche nerazzurre Nella conferenza pre gara, Gasperini sperava che l’Atalanta potesse rimanere in partita fino alla fine. Purtroppo per i tifosi della Dea, il match contro il Real Madrid è stato meno equilibrato di quanto si sperasse. I blancos sono riusciti ad esercitare un dominio tecnico impressionante sul match. L’Atalanta, una squadra che in Italia si distingue per asfissiare il palleggio rivale, è stata spesso sovrastata dalla superiorità madrilena. Arrivava sempre con qualche tempo di ritardo, la manovra del Madrid era di un livello quasi incontrastabile. Contro ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) La strabiliante qualità nel possesso palla dei ragazzi diè stata determinante in unche ha messo a nudo le imprecisioni tecniche nerazzurre Nella conferenza pre gara, Gasperini sperava che l’potesse rimanere in partita fino alla fine. Purtroppo per i tifosi della Dea, il match contro ilè stato meno equilibrato di quanto si sperasse. I blancos sono riusciti ad esercitare un dominio tecnico impressionante sul match. L’, una squadra che in Italia si distingue per asfissiare ilrivale, è stata spesso sovrastata dalla superiorità madrilena. Arrivava sempre con qualche tempo di ritardo, la manovra delera di un livello quasi incontrastabile. Contro ...

