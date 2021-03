Razzismo alla rovescia, calciatore italiano accusa: “In Uganda mi insultano perché sono bianco” (video) (Di mercoledì 17 marzo 2021) “sono razzisti, mi insultano solo perché sono bianco…”. In Uganda si sta realizzando clamorosamente il paaradosso del calcio moderno, con il delicatissimo tema sociale del Razzismo negli stadi declinato però al contrario. Per informazioni, basta chiedere al giovane Stefano Mazengo Loro, 27 anni, il primo calciatore italiano a giocare nel massimo campionato ugandese, il terzo bianco negli ultimi 20 anni. “Ora capisco cosa provano in Italia gli uomini di colore…“. Il suo nomignolo- scrive il settimanale Specchio, ripreso dalla Verità – è Mzungu, cioè bianco; sugli spalti e sulle reti sociali è bersagliato dagli insulti razzisti dei neri per il colore della sua pelle. I suoi genitori, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 marzo 2021) “razzisti, misolo…”. Insi sta realizzando clamorosamente il paaradosso del calcio moderno, con il delicatissimo tema sociale delnegli stadi declinato però al contrario. Per informazioni, basta chiedere al giovane Stefano Mazengo Loro, 27 anni, il primoa giocare nel massimo campionato ugandese, il terzonegli ultimi 20 anni. “Ora capisco cosa provano in Italia gli uomini di colore…“. Il suo nomignolo- scrive il settimanale Specchio, ripreso dVerità – è Mzungu, cioè; sugli spalti e sulle reti sociali è bersagliato dagli insulti razzisti dei neri per il colore della sua pelle. I suoi genitori, ...

