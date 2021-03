Rashford | «Vogliamo vincere l’Europa League Milan? Sono ottimista»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 17 marzo 2021) L’attaccante del Manchester United Marcusha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro ilL’attaccante del Manchester United Marcusha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europacontro il. Queste le sue parole: «È una partita importante per noi e mi sento positivo e. Nella prima prestazione abbiamo dimostrato che possiamo fare bene in posizioni difficili, ma ora, andando a San Siro, cercheremo di fare una prestazione dominante e di segnare gol». L’INTERVISA INTEGRALE SUNEWS24. Leggi su Calcionews24.com