(Di mercoledì 17 marzo 2021) Avrebbe compiuto rapine in duedia distanza di pochi giorni e, in uno dei due colpi, avrebbe anche sparato con una pistola a salve. La Polizia ha arrestato il pregiudicato...

Advertising

LaGazzettaWeb : Rapinò supermercati a Bari: 40enne riconosciuto da dito amputato -

Ultime Notizie dalla rete : Rapinò supermercati

Avrebbe compiuto rapine in duedi Bari a distanza di pochi giorni e, in uno dei due colpi, avrebbe anche sparato con una pistola a salve. La Polizia ha arrestato il pregiudicato 40enne Roberto Perrone, riconosciuto ...SPORT, QUARTIERI, TRASPORTI, INFO , ECONOMIA, MODA , ROZZANO, NOTIZIE, NEWS, ULTIM'ORA, CRONACA, POLITICA, COMUNE, FACEBOOK,ASSOLOMBARDA E INTESA SANPAOLO INSIEME PER LA CRESCITA ...