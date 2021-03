Ranking Uefa aggiornato al 17 marzo dopo Bayern Monaco-Lazio (Di giovedì 18 marzo 2021) L’Italia saluta la Champions League 2020/2021 come non le accadeva dal 2016 quando Roma e Juventus furono eliminate sotto i colpi di Real Madrid e Bayern Monaco. L’ultima speranza è caduta con la Lazio sconfitta dal Bayern Monaco per 2-1 all’Allianz Arena dopo il 4-1 dell’Olimpico nel match di andata. Ma la vittoria pesantissima in termini di Ranking è un’altra, quella del Chelsea che permette all’Inghilterra di agganciare la Spagna al primo posto. Ranking Uefa aggiornato al 17 marzo 1 Spagna 20.142 19.714 19.571 18.928 16.785 95.140 3/7 2 Inghilterra 14.928 20.071 22.642 18.571 18.500 95.140 6/7 3 Italia 14.250 17.333 12.642 14.928 15.000 74.153 3/7 4 Germania 14.571 9.857 15.214 18.714 ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) L’Italia saluta la Champions League 2020/2021 come non le accadeva dal 2016 quando Roma e Juventus furono eliminate sotto i colpi di Real Madrid e. L’ultima speranza è caduta con lasconfitta dalper 2-1 all’Allianz Arenail 4-1 dell’Olimpico nel match di andata. Ma la vittoria pesantissima in termini diè un’altra, quella del Chelsea che permette all’Inghilterra di agganciare la Spagna al primo posto.al 171 Spagna 20.142 19.714 19.571 18.928 16.785 95.140 3/7 2 Inghilterra 14.928 20.071 22.642 18.571 18.500 95.140 6/7 3 Italia 14.250 17.333 12.642 14.928 15.000 74.153 3/7 4 Germania 14.571 9.857 15.214 18.714 ...

