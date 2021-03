Rangers-Slavia Praga (giovedì 18 marzo, ore 21): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gerrard senza Jack, dubbio Olayinka per gli ospiti (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ritorno degli ottavi di finale di Europa League che vede i Rangers di Gerrard ripartire dall’1 a 1 dell’andata in terra ceca contro l’ostico Slavia Praga. Per i freschi campioni di Scozia un ottimo pareggio nella gara d’andata che mette questa partita su un binario favorevole; un pari importante perchè ottenuto su un campo difficile InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ritorno degli ottavi di finale di Europa League che vede idiripartire dall’1 a 1 dell’andata in terra ceca contro l’ostico. Per i freschi campioni di Scozia un ottimo pareggio nella gara d’andata che mette questa partita su un binario favorevole; un pari importante perchè ottenuto su un campo difficile InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Rangers-Slavia Praga (giovedì 18 marzo, ore 21): formazioni ufficiali, - Danielepalu1 : @SkySport Le uniche due partite con la qualificazione in bilico sono Milan -manchester Rangers slavia Il resto sal… - Jerry_3_ : @dade494 Sky decide di mettere in chiaro diretta gol perché sia mai che il tifoso italiano medio si perda i gol di Rangers slavia Praga - CalcioPillole : Gli altri ottavi di #EuropaLeague: Rangers-Slavia Praga l'unica decisiva - CIP Le restanti partite sono già state… - ilveggente_it : ?? #Rangers vs #SlaviaPraga partita di ritorno degli ottavi di #EuropaLeague statistiche, probabili formazioni,… -