Raggi al Governo: deroga vincoli tavolini all’aperto anche nel 2021 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma – “Lo scorso anno durante il lockdown Roma ha lanciato un modello: abbiamo dato la possibilita’ a ristoranti e locali di mettere i tavolini all’aperto gratuitamente. È stato un aiuto concreto a imprenditori in difficolta’ e a tanti lavoratori. È fondamentale che questa misura venga estesa per tutto il 2021”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Raggi poi aggiunge: “Per questo chiedo al Governo ulteriori risorse e soprattutto di autorizzare la deroga ai vincoli di Soprintendenza e Sovrintendenza. Se cosi’ non fosse rischieremmo dal 1 aprile di non poter piu’ mettere tavolini all’aperto nel Centro Storico di Roma”. Raggi ricorda poi che “dall’inizio dell’emergenza coronavirus ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma – “Lo scorso anno durante il lockdown Roma ha lanciato un modello: abbiamo dato la possibilita’ a ristoranti e locali di mettere igratuitamente. È stato un aiuto concreto a imprenditori in difficolta’ e a tanti lavoratori. È fondamentale che questa misura venga estesa per tutto il”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginiapoi aggiunge: “Per questo chiedo alulteriori risorse e soprattutto di autorizzare laaidi Soprintendenza e Sovrintendenza. Se cosi’ non fosse rischieremmo dal 1 aprile di non poter piu’ metterenel Centro Storico di Roma”.ricorda poi che “dall’inizio dell’emergenza coronavirus ...

