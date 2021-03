Quel silenzio assordante di Mario Draghi su AstraZeneca che non possiamo permetterci (Di mercoledì 17 marzo 2021) Per mesi hanno rimproverato a Giuseppe Conte di comunicare troppo, di fare dirette decisive per le nostre vite alle otto di sera, nel momento in cui puoi arrivare al maggior numero di italiani (non sia mai!), di metterci troppo la faccia (peccato mortale!), addirittura di “comunicazione di regime”. Oggi che ci troviamo di fronte a una crisi di fiducia senza precedenti nei confronti dei vaccini, con informazioni e disinformazioni che volano incontrollate da una parte all’altra, mentre gli italiani aspettano di capire cosa stia accadendo davvero e cosa devono fare, il Presidente del Consiglio Mario Draghi è in silenzio stampa semi-totale da quasi una settimana: nessuna parola, nessuna dichiarazione, nessun discorso pubblico, nessuna intervista, nessun chiarimento al Parlamento. Nulla di nulla. In un momento del genere, gli italiani hanno ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Per mesi hanno rimproverato a Giuseppe Conte di comunicare troppo, di fare dirette decisive per le nostre vite alle otto di sera, nel momento in cui puoi arrivare al maggior numero di italiani (non sia mai!), di metterci troppo la faccia (peccato mortale!), addirittura di “comunicazione di regime”. Oggi che ci troviamo di fronte a una crisi di fiducia senza precedenti nei confronti dei vaccini, con informazioni e disinformazioni che volano incontrollate da una parte all’altra, mentre gli italiani aspettano di capire cosa stia accadendo davvero e cosa devono fare, il Presidente del Consiglioè instampa semi-totale da quasi una settimana: nessuna parola, nessuna dichiarazione, nessun discorso pubblico, nessuna intervista, nessun chiarimento al Parlamento. Nulla di nulla. In un momento del genere, gli italiani hanno ...

