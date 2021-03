Quel modulo inquietante da compilare prima di ricevere il vaccino AstraZeneca (Di mercoledì 17 marzo 2021) Da un lato, medici, esperti e virologi continuano nell’opera di persuasione verso i cittadini, sostenendo che il ritiro del farmaco AstraZeneca sia avvenuto in via del tutto precauzionale e che non esistano in realtà rischi. Dall’altro, però, almeno un paio di dettagli continuano a non tornare. Innanzitutto, la maggior parte degli scienziati in questione ha scelto Pfizer-Biontech, evitando accuratamente di dare il buon esempio. E poi c’è il modulo da compilare prima di ricevere la somministrazione, con un paio di passaggi a dir poco inquietanti. Basta dare un’occhiata al foglio ed ecco che saltano subito all’occhio diverse stranezze, riassunte in queste ore anche dalla testata Dagospia. Per esempio il passaggio che recita: “Al momento sono disponibili dati limitati sull’efficacia di Covid-19 Vaccine ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 17 marzo 2021) Da un lato, medici, esperti e virologi continuano nell’opera di persuasione verso i cittadini, sostenendo che il ritiro del farmacosia avvenuto in via del tutto precauzionale e che non esistano in realtà rischi. Dall’altro, però, almeno un paio di dettagli continuano a non tornare. Innanzitutto, la maggior parte degli scienziati in questione ha scelto Pfizer-Biontech, evitando accuratamente di dare il buon esempio. E poi c’è ildadila somministrazione, con un paio di passaggi a dir poco inquietanti. Basta dare un’occhiata al foglio ed ecco che saltano subito all’occhio diverse stranezze, riassunte in queste ore anche dalla testata Dagospia. Per esempio il passaggio che recita: “Al momento sono disponibili dati limitati sull’efficacia di Covid-19 Vaccine ...

EmilianoVerga : RT @f_ronchetti: Una dichiarazione di poche righe vale quel che vale. Certo non suona bene. L'idrogeno blu (decarbonizzato) mi sembra più a… - InnovazioneTri1 : RT @f_ronchetti: Una dichiarazione di poche righe vale quel che vale. Certo non suona bene. L'idrogeno blu (decarbonizzato) mi sembra più a… - 4Tchat : RT @AltairLouis: #AstraZeneca è talmente sicuro che devi firmare un modulo in cui praticamente ti dicono: 'Succeda quel che succeda sono ca… - Serpico779 : RT @AltairLouis: #AstraZeneca è talmente sicuro che devi firmare un modulo in cui praticamente ti dicono: 'Succeda quel che succeda sono ca… - AltairLouis : #AstraZeneca è talmente sicuro che devi firmare un modulo in cui praticamente ti dicono: 'Succeda quel che succeda… -