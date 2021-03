Quanti soldi ha guadagnato Lorenzo Musetti battendo Schwartzman? Montepremi interessante (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lorenzo Musetti si è reso protagonista di una strepitosa impresa al primo turno del torneo ATP 500 di Acapulco. Il tennista italiano ha sconfitto l’argentino Diego Schwartzman in tre set: 6-3, 2-6, 6-4 in favore del toscano. Si tratta di un numero di lusso per il nostro portacolori che, da numero 120 al mondo, ha annientato il numero 9 del ranking ATP. Il 19enne può così proseguire la sua avventura e si guadagna l’ottavo di finale contro lo statunitense Frances Tiafoe, già sconfitto lo scorso anno. Un risultato da incorniciare per il nostro portacolori, che assicura anche un buon riscontro in termini economici. Quanti soldi ha guadagnato Lorenzo Musetti battendo Diego Schwartzman? Parliamo di un assegno di 16.669 euro. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021)si è reso protagonista di una strepitosa impresa al primo turno del torneo ATP 500 di Acapulco. Il tennista italiano ha sconfitto l’argentino Diegoin tre set: 6-3, 2-6, 6-4 in favore del toscano. Si tratta di un numero di lusso per il nostro portacolori che, da numero 120 al mondo, ha annientato il numero 9 del ranking ATP. Il 19enne può così proseguire la sua avventura e si guadagna l’ottavo di finale contro lo statunitense Frances Tiafoe, già sconfitto lo scorso anno. Un risultato da incorniciare per il nostro portacolori, che assicura anche un buon riscontro in termini economici.haDiego? Parliamo di un assegno di 16.669 euro. ...

