Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner battendo Bautista-Agut? Il montepremi per i quarti a Dubai

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 marzo 2021)ha sconfitto Robertoagli ottavi di finale del torneo ATP 500 di. Il tennista italiano è stato magistrale sul cemento degli Emirati Arabi Uniti ed è riuscito ad annichilire lo spagnolo in tre set: 6-4, 3-6, 7-5 in favore dell’altoatesino, capace di reagire al momento difficile avuto nella seconda frazione e di operare il break proprio nel game decisivo del terzo parziale. Una prestazione davvero solida da parte del 19enne, che ha surclassato il numero 11 al mondo e si èl’approdo aidi finale di questa competizione. L’attuale numero 32 al mondo appare in ottima forma e ora dovrà cercare un nuovo colpaccio contro il russo Aslan Karatsev, giustiziere di Lorenzo Sonego in rimonta. Si preannuncia una contesa davvero ...