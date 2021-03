Quando la prossima America’s Cup? Sfida a due tra NZ e Ineos già nel 2022? Le indiscrezioni

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Team New Zealand ha vinto la 36ma edizione della. I Kiwi hanno sconfitto Luna Rossa per 7-3 nella serie andata in scena nella baia di Auckland e sono così riusciti a difendere il trofeo sportivo più antico al mondo. La prestigiosa Vecchia Brocca, che ha appena compiuto i suoi primi 170 anni, resta dunque presso il Royal New Zealand Yacht Squadron. Peter Burling e compagni hanno trematol’equipaggio italiano si era portato avanti per 3-2, poi sono riusciti a sfoderare tutta la loro proverbiale velocità e hanno sfruttato qualche errore di troppo di Team Prada Pirelli: parziale di 0-5 e mani sulla Coppa delle 100 Ghinee per la quarta volta nella storia dopo i sigilli del 1995, 2000, 2017. Come da tradizione, appena i vincitori mettono piede in porto, si attende di conoscere chi presenterà il guanto di ...