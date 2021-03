“Putin è un assassino, pagherà”. Così il “pacifista” Biden riapre la Guerra Fredda (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar – Biden ha definito Putin “un assassino”. “Lei conosce Vladimir Putin. Pensa che sia un killer?”, chiede George Stephanopoulos, giornalista di Abc, al presidente degli Stati Uniti. “Lo penso” e “pagherà un prezzo” per aver cercato di influenzare le elezioni presidenziali del 2020, risponde Joe Biden. Poi, alla domanda su quali sarebbero le conseguenze a cui andrà incontro il leader russo, il presidente Usa risponde: “Lo vedrete a breve”. Putin assassino? Così Biden riapre la Guerra Fredda Parole choc quelle di Biden, che rischiano di aprire una crisi diplomatica senza precedenti nella storia recente. Chi sperava in un ritorno alle buone ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar –ha definito“un”. “Lei conosce Vladimir. Pensa che sia un killer?”, chiede George Stephanopoulos, giornalista di Abc, al presidente degli Stati Uniti. “Lo penso” e “un prezzo” per aver cercato di influenzare le elezioni presidenziali del 2020, risponde Joe. Poi, alla domanda su quali sarebbero le conseguenze a cui andrà incontro il leader russo, il presidente Usa risponde: “Lo vedrete a breve”.laParole choc quelle di, che rischiano di aprire una crisi diplomatica senza precedenti nella storia recente. Chi sperava in un ritorno alle buone ...

