“Putin assassino”, Mosca richiama l’ambasciatore: «Relazioni con Usa verso il degrado irreversibile» (Di mercoledì 17 marzo 2021) Non si è fatta attendere la reazione diplomatica di Mosca dopo che Joe Biden, intervistato dalla rete televisiva Abc, ha detto di pensare che Vladimir Putin sia «un assassino»: il ministero degli Esteri russo ha richiamato il proprio ambasciatore a Washington, Anatoly Antonov. La risposta a Biden dopo «Putin assassino» L’annuncio del richiamo dell’ambasciatore dopo le dichiarazioni su «Putin assassino» è arrivato dalla portavoce Maria Zakharova. La decisione, ha precisato, è stata assunta per valutare il futuro delle Relazioni con gli Stati Uniti. Già il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, riferendosi anche all’accusa di interferenze nella campagna per le presidenziali Usa, aveva spiegato che dichiarazioni come ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Non si è fatta attendere la reazione diplomatica didopo che Joe Biden, intervistato dalla rete televisiva Abc, ha detto di pensare che Vladimirsia «un»: il ministero degli Esteri russo hato il proprio ambasciatore a Washington, Anatoly Antonov. La risposta a Biden dopo «» L’annuncio del richiamo deldopo le dichiarazioni su «» è arrivato dalla portavoce Maria Zakharova. La decisione, ha precisato, è stata assunta per valutare il futuro dellecon gli Stati Uniti. Già il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, riferendosi anche all’accusa di interferenze nella campagna per le presidenziali Usa, aveva spiegato che dichiarazioni come ...

