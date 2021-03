PSG, tutto facile in Coppa di Francia: 3-0 al Lille (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il PSG si è qualificato ai quarti di Coppa di Francia grazie al 3-0 rifilato al Lille: decisive la rete di Icardi e la doppietta di Mbappé Il PSG si è qualificato ai quarti di finale della Coppa di Francia battendo il Lille per 3-0. Decisive la rete di Mauro Icardi e la doppietta di Kylian Mbappé. Ora la squadra di Mauricio Pochettino attende la vincente di Saumur e Tolosa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il PSG si è qualificato ai quarti didigrazie al 3-0 rifilato al: decisive la rete di Icardi e la doppietta di Mbappé Il PSG si è qualificato ai quarti di finale delladibattendo ilper 3-0. Decisive la rete di Mauro Icardi e la doppietta di Kylian Mbappé. Ora la squadra di Mauricio Pochettino attende la vincente di Saumur e Tolosa. Leggi su Calcionews24.com

