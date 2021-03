“Pronti a ripartire con AstraZeneca”: intesa tra Italia e Francia sul vaccino. Macron irritato con la Merkel (Di mercoledì 17 marzo 2021) vaccino AstraZeneca: intesa tra Draghi e Macron. Francia irritata con la Germania Italia e Francia sono Pronti a ripartire con le somministrazioni del vaccino AstraZeneca non appena l’Ema darà il suo ok: è nel tardo pomeriggio di martedì 16 marzo che Draghi e Macron si sentono al telefono per tentare di sbloccare il pasticcio europeo sul siero dell’azienda anglo-svedese. Il premier Italiano e il presidente francese definiscono “incoraggiante” il primo pronunciamento dell’Ema nel corso della conferenza stampa pomeridiana e promettono di far “ripartire speditamente la somministrazione” non appena l’agenzia europea darà il via libera definitivo nella ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 marzo 2021)tra Draghi eirritata con la Germaniasonocon le somministrazioni delnon appena l’Ema darà il suo ok: è nel tardo pomeriggio di martedì 16 marzo che Draghi esi sentono al telefono per tentare di sbloccare il pasticcio europeo sul siero dell’azienda anglo-svedese. Il premierno e il presidente francese definiscono “incoraggiante” il primo pronunciamento dell’Ema nel corso della conferenza stampa pomeridiana e promettono di far “speditamente la somministrazione” non appena l’agenzia europea darà il via libera definitivo nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Pronti ripartire L'Ema si prepara ad assolvere AstraZeneca Asse Draghi - Macron: "Ripartire subito" Nel caso in cui l'agenzia dovesse dare un responso positivo, i due leader "sono pronti a far ripartire la somministrazione". La linea è quella della fiducia in un positivo esito della valutazione Ema.

Covid, le notizie di oggi. AstraZeneca, Ema: "Nessun nesso vaccino e morti sospette". LIVE Domani il responso ufficiale dell''agenzia che rassicura: 'benefici superiori ai rischi'. Draghi e Macron pronti a ripartire. Circa 200 mila gli italiani che hanno saltato la prima somministrazione a causa della sospensione. Speranza: 'chi l'ha già fatto non deve preoccuparsi'. La Ue aumenta le scorte di ...

