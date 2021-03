Promessa di matrimonio, prova dell’abito e ristorante prenotato. Alessandra, esasperata, spara al cuore del fidanzato (Di mercoledì 17 marzo 2021) E’ stata condannata Alessandra Riglietti, la 43enne che sparò al fidanzato perché le aveva tenuto nascosto di essere ancora sposato Il giorno delle nozze è il più bello per ogni donna, quello che sognano, vagheggiano fin da bambine perciò quando un ostacolo imprevisto manda in frantumi il loro sogno di indossare l’abito bianco, alcune possono reagire in maniera inconsulta: Alessandra Riglietti, 43enne proprietaria del maneggio Horse Club Pignatelli, è stata condannata a 4 anni e 8 mesi al termine del rito abbreviato, nel corso del quale è stata respinta la richiesta avanzata dal pm della condanna a 8 anni di reclusione, per aver sparato al cuore dell’uomo che amava, reo di averle promesso di sposarla, con tanto di prova dell’abito nuziale, ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 17 marzo 2021) E’ stata condannataRiglietti, la 43enne che sparò alperché le aveva tenuto nascosto di essere ancora sposato Il giorno delle nozze è il più bello per ogni donna, quello che sognano, vagheggiano fin da bambine perciò quando un ostacolo imprevisto manda in frantumi il loro sogno di indossare l’abito bianco, alcune possono reagire in maniera inconsulta:Riglietti, 43enne proprietaria del maneggio Horse Club Pignatelli, è stata condannata a 4 anni e 8 mesi al termine del rito abbreviato, nel corso del quale è stata respinta la richiesta avanzata dal pm della condanna a 8 anni di reclusione, per averto aldell’uomo che amava, reo di averle promesso di sposarla, con tanto dinuziale, ...

