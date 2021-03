Programmi TV di stasera, mercoledì 17 marzo 2021. La prima tv di «Green Book» tra «Rocco Schiavone» e la replica di «Sole a Catinelle» (Di mercoledì 17 marzo 2021) Green Book Rai1, ore 21.15: Green Book – 1^ Tv Film di Peter Farrelly del 2018, con Viggo Mortensen, Mahershala Ali e Linda Cardellin. Prodotto negli USA. Durata: 130 minuti. Trama: New York, 1962. Il buttafuori italoamericano Tony Vallelonga, noto come Tony Lip, è costretto a cercare un lavoro per la chiusura temporanea del locale dove lavora. L’occasione giusta arriva quando incontra Don Shirley, un celebre pianista jazz. Il musicista afroamericano lo assume come autista personale, in vista del tour che lo porterà ad esibirsi negli Stati del sud, proprio dove il razzismo è profondamente radicato. D’altronde, lo stesso Tony nutre molti pregiudizi nei confronti dei neri. Rai2, ore 21.20: Rocco Schiavone – 1^ Tv Fiction del 2021 con Marco Gellini, Ernesto D’Argenio, ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 17 marzo 2021)Rai1, ore 21.15:– 1^ Tv Film di Peter Farrelly del 2018, con Viggo Mortensen, Mahershala Ali e Linda Cardellin. Prodotto negli USA. Durata: 130 minuti. Trama: New York, 1962. Il buttafuori italoamericano Tony Vallelonga, noto come Tony Lip, è costretto a cercare un lavoro per la chiusura temporanea del locale dove lavora. L’occasione giusta arriva quando incontra Don Shirley, un celebre pianista jazz. Il musicista afroamericano lo assume come autista personale, in vista del tour che lo porterà ad esibirsi negli Stati del sud, proprio dove il razzismo è profondamente radicato. D’altronde, lo stesso Tony nutre molti pregiudizi nei confronti dei neri. Rai2, ore 21.20:– 1^ Tv Fiction delcon Marco Gellini, Ernesto D’Argenio, ...

