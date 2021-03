Prof morto dopo vaccino, l’autopsia: “Problema cardiaco improvviso, no legami con AstraZeneca” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Prof morto dopo vaccino, l’autopsia. Sandro Tognatti, il Professore di Biella, deceduto a 57 anni domenica mattina, 14 ore dopo essere stato vaccinato con il vaccino Covid di AstraZeneca, ha avuto un infarto. È questa la causa della morte, secondo i risultati dell’autopsia, che escludono così qualsiasi legame con il siero. Non sono stati rilevati trombi. Non sono stati rilevati trombi, ma si è trattato di un infarto che nulla a che a vedere con il vaccino AstraZeneca. Sono questi i primi risultati dell’autopsia effettuata sul corpo di Sandro Tognatti, il Professore di Cossato, in provincia di Biella, deceduto a 57 anni domenica mattina, 14 ore ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 17 marzo 2021). Sandro Tognatti, ilessore di Biella, deceduto a 57 anni domenica mattina, 14 oreessere stato vaccinato con ilCovid di, ha avuto un infarto. È questa la causa della morte, secondo i risultati del, che escludono così qualsiasi legame con il siero. Non sono stati rilevati trombi. Non sono stati rilevati trombi, ma si è trattato di un infarto che nulla a che a vedere con il. Sono questi i primi risultati deleffettuata sul corpo di Sandro Tognatti, ilessore di Cossato, in provincia di Biella, deceduto a 57 anni domenica mattina, 14 ore ...

Advertising

HuffPostItalia : Prof di Biella morto dopo AstraZeneca. L'autopsia: 'Fatto cardiaco improvviso, nessun nesso con vaccino' - HuffPostItalia : La moglie del prof di Biella morto: 'Farò la seconda dose. Consiglio a tutti di vaccinarsi' - sonolucadini : Oggi in Italia 502 morti di Covid, in UK 110, ma il problema sono i pochi decessi probabilmente *non* causati da As… - domcamodeca : Una propaganda pro vaccino che nemmeno in Corea del Nord! #AstraZeneca - fabbrica79 : RT @HuffPostItalia: La moglie del prof di Biella morto: 'Farò la seconda dose. Consiglio a tutti di vaccinarsi' -