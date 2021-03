Prof morto dopo il vaccino, l'autopsia: un infarto (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un problema cardiaco improvviso: sembrerebbe questa la causa della morte di Sandro Tognatti, il Professore di clarinetto 57enne deceduto domenica a diciassette ore dalla prima dose del vaccino ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un problema cardiaco improvviso: sembrerebbe questa la causa della morte di Sandro Tognatti, ilessore di clarinetto 57enne deceduto domenica a diciassette ore dalla prima dose del...

HuffPostItalia : Prof di Biella morto dopo AstraZeneca. L'autopsia: 'Fatto cardiaco improvviso, nessun nesso con vaccino' - sonolucadini : Oggi in Italia 502 morti di Covid, in UK 110, ma il problema sono i pochi decessi probabilmente *non* causati da As… - Agenzia_Ansa : A Bologna la Procura apre un fascicolo sulla morte di un insegnante morto 10 giorni dopo la somministrazione di una… - micheledavolio8 : RT @HuffPostItalia: Prof di Biella morto dopo AstraZeneca. L'autopsia: 'Fatto cardiaco improvviso, nessun nesso con vaccino' - cicciodevilla : RT @HuffPostItalia: Prof di Biella morto dopo AstraZeneca. L'autopsia: 'Fatto cardiaco improvviso, nessun nesso con vaccino' -