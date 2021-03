Prof di Biella di 57 anni morto per “improvviso problema cardiaco” 17 ore dopo il vaccino AstraZeneca | parla la moglie

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Forte il messaggio che traspare dalle parole di Simona Riussi, ladi Sandro Tognatti, ilessore biellese di 57scomparso nei giorni scorsi per quello che l’autopsia sul suo corpo ha definito essere stato un“. Una morte che aveva però fatto insospettire gli inquirenti della Procura diche avevano deciso di aprire un’indagine alla luce di quella dose disomministrata a Tognatti 17 ore prima che morisse. Sandro Tognatti,17 oreil: aperta un’indagine La morte di Sandro Tognatti è stata al centro di un delicatissimo dibattito in questi giorni a livello nazionale ma anche a livello ...

Advertising

Corriere : La moglie del prof di Biella: «Farò la seconda dose, consiglio a tutti di vaccinarsi» - HuffPostItalia : Prof di Biella morto dopo AstraZeneca. L'autopsia: 'Fatto cardiaco improvviso, nessun nesso con vaccino' - Agenzia_Ansa : 'Problema cardiaco improvviso'. Sembrerebbe questa la causa della morte del professore di clarinetto di Biella, de… - zazoomblog : La moglie del prof morto a Biella: Farò la seconda dose del vaccino Astrazeneca - #moglie #morto #Biella: #seconda - StefaniaIandolo : RT @Corriere: La moglie del prof di Biella: «Farò la seconda dose, consiglio a tutti di vaccinarsi» -

Ultime Notizie dalla rete : Prof Biella

TGCOM

... in un intervista pubblicata oggi dal quotidiano La Provincia pavese , Simona Riussi, 55 anni di Garlasco (Pavia), moglie di Sandro Tognatti, l insegnante di musica di 57 anni dimorto il ...Leggi anche >morto a, il racconto della moglie La 55enne racconta che le è stata inoculata la prima dose di AstraZeneca il 13 marzo, lo stesso giorno in cui è stato vaccinato il marito: '...l’insegnante di musica di 57 anni di Biella morto il giorno dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca. Nell’intervista Sandra Riussi racconta che lei e il marito sono stati ...Tra tante persone è proprio Simona Riussi, la vedova di Sandro Tognatti, il prof morto pochi giorni fa e la cui autopsia non ha rilevato evidenze tra il decesso e la vaccinazione, a lanciare un messag ...