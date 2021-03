Procura di Roma, il Csm contro il Tar su nomina Prestipino: “Sentenza erronea, illogica e contraddittoria” (Di mercoledì 17 marzo 2021) A un mese dalla decisione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio di accogliere due ricorsi contro la nomina di Michele Prestipino alla guida della Procura di Roma, il Consiglio superiore della magistratura ha deciso di impugnare davanti al Consiglio di Stato la Sentenza chiedendo anche la sospensione in via d’urgenza dei suoi effetti. Il verdetto del giudice amministrativo di primo grado riguardava il ricorso del pg di Firenze Marcello Viola, che nel 2019 era il grande favorito per il vertice della Procura della capitale, visto che era il candidato che aveva riportato più voti in Commissione Direttivi rispetto ai concorrenti, i Procuratori di Palermo e Firenze, Francesco Lo Voi e Giuseppe Creazzo. Proposta annullata, quando esplose lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) A un mese dalla decisione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio di accogliere due ricorsiladi Michelealla guida delladi, il Consiglio superiore della magistratura ha deciso di impugnare davanti al Consiglio di Stato lachiedendo anche la sospensione in via d’urgenza dei suoi effetti. Il verdetto del giudice amministrativo di primo grado riguardava il ricorso del pg di Firenze Marcello Viola, che nel 2019 era il grande favorito per il vertice delladella capitale, visto che era il candidato che aveva riportato più voti in Commissione Direttivi rispetto ai concorrenti, itori di Palermo e Firenze, Francesco Lo Voi e Giuseppe Creazzo. Proposta annullata, quando esplose lo ...

