Processo Eni - Nigeria: 'Tutti assolti perché il fatto non sussiste' (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo 6ore di camera di consiglio sono stati Tutti assolti " i 15 imputati nel Processo Eni - Nigeria, accusati di corruzione internazionale relativamente ai diritti di esplorazione del giacimento ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo 6ore di camera di consiglio sono stati" i 15 imputati nelEni -, accusati di corruzione internazionale relativamente ai diritti di esplorazione del giacimento ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Claudio Descalzi, ad di Eni, è stato assolto dal Tribunale di Milano nel processo per corruzione internazionale nel… - TgLa7 : ??Eni e Shell assolte per caso #Nigeria. Lo ha deciso il Tribunale di Milano nel processo per corruzione internazion… - lofioramonti : Quando da Ministro ho osato criticare #ENI per sue politiche in Africa e #greenwashing venni attaccato da giornali… - Mariari30057064 : RT @aka_Gb: GABANELLI VIDEO: Nigeria, processo Eni Shell: dove sono finiti 1,3 miliardi di dollari - Simo07827689 : RT @fattoquotidiano: ENI NIGERIA “Il fatto non sussiste“. È la formula utilizzata dai giudici di Milano per assolvere tutti gli imputati n… -