Probabili formazioni Udinese-Lazio, ventottesima giornata Serie A 2020/2021 (Di giovedì 18 marzo 2021) Le Probabili formazioni di Udinese-Lazio, match valido per la ventottesima giornata di Serie A 2020/2021. Alla Dacia Arena scendono in campo i bianconeri contro i biancocelesti: i friulani cercano punti per certificare la salvezza, gli ospiti vanno a caccia di una vittoria per restare in corsa per il quarto posto. Fischio d’inizio alle ore 15 di domenica 21 marzo, diretta tv su Dazn, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI Udinese – Gotti verso la riconferma di Pereyra come trequartista alle spalle dell’unica punta Llorente, in panchina Nestorovski in caso di necessità. QUI Lazio – Inzaghi dopo le fatiche di coppa stavolta non rinuncia a Immobile. Con lui dovrebbe vedersi Correa, ma è ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) Ledi, match valido per ladi. Alla Dacia Arena scendono in campo i bianconeri contro i biancocelesti: i friulani cercano punti per certificare la salvezza, gli ospiti vanno a caccia di una vittoria per restare in corsa per il quarto posto. Fischio d’inizio alle ore 15 di domenica 21 marzo, diretta tv su Dazn, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Gotti verso la riconferma di Pereyra come trequartista alle spalle dell’unica punta Llorente, in panchina Nestorovski in caso di necessità. QUI– Inzaghi dopo le fatiche di coppa stavolta non rinuncia a Immobile. Con lui dovrebbe vedersi Correa, ma è ...

