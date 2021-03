Probabili formazioni Spezia-Cagliari | ventottesima giornata Serie A 2020 2021

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Ledi, match delladi. Potrebbe essere una delle sfide più delicate di tutto il campionato, uno scontro salvezza tra gli spezzini in difficoltà e i sardi che stanno provando a risalire la china. Fischio d’inizio alle ore 18 di sabato 20 marzo, diretta tv su Sky Sport, andiamo a scoprire le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Ancora positivo al Covid Provedel, dunque in porta Zoet, mentre sulla linea offensiva out Saponara e al suo posto largo a sinistra c’è Farias. QUI– Lykogiannis e Pavoletti rientrano dalla squalifica e si riprendono il loro posto nell’11 tipo. Ancora 3-5-2 con Nainggolan mezzala destra ...

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

TORINO - Arriva il momento del salto di qualità per il Sassuolo , che nel recupero della 24esima giornata di Serie A contro il Torino proverà a rilanciarsi per un posto in Europa. Questo almeno è il ...Ammoniti : Espulsi : Note :Torino - Sassuolo Torino (3 - 5 - 2) : Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Mandragora, Rincon, Lukic, Ansaldi; Belotti, Sanabria. A disposizione: V.Scontro salvezza di scena questo pomeriggio allo stadio Gustavo Ventura: il Bisceglie ospita la Paganese nel match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie C girone C (LIVE MATCH su ...24 calciatori convocati per la sfida odierna: tra questi c'è anche Alessio Cerci. Ecco le probabili formazioni della partita. Potrete seguire l'incontro in diretta grazie al LIVE MATCH di TuttoC.com: ...