Probabili formazioni Juventus-Benevento | ventottesima giornata Serie A 2020 2021

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Ledi, match delladi. I bianconeri hanno l’imperativo categorico di battere i sanniti che dal canto loro, però, hanno necessità di trovare punti salvezza visto che il periodo non è positivo da tutto il. Calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 21 marzo, diretta tv su Sky Sport, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Un po’ di turnover per Pirlo visto che in molti hanno giocato tante partite di fila. A destra vedremo Bernardeschi, McKennie potrebbe dare il cambio a Chiesa. In avanti Kulusevski con Ronaldo QUI– Due gravi assenze per un Inzaghi già sulla graticola. ...

Advertising

TernanaNews : RassegnaStampa - Messaggero - Teramo-Ternana, le probabili formazioni - zazoomblog : Probabili formazioni Torino-Sassuolo: recupero ventiquattresima giornata Serie A 2020-2021 - #Probabili… - TuttoFanta : ??Tutte le #ProbabiliFormazioni della 27^ giornata di #fantacalcio. ??Sempre aggiornate e con le percentuali #voto… - magica_pro : #ProSesto-#ProVercelli, le probabili formazioni - zazoomblog : Probabili formazioni Hellas Verona-Atalanta: ventottesima giornata Serie A 2020-2021 - #Probabili #formazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

TORINO - Arriva il momento del salto di qualità per il Sassuolo , che nel recupero della 24esima giornata di Serie A contro il Torino proverà a rilanciarsi per un posto in Europa. Questo almeno è il ...Ammoniti : Espulsi : Note :Torino - Sassuolo Torino (3 - 5 - 2) : Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Mandragora, Rincon, Lukic, Ansaldi; Belotti, Sanabria. A disposizione: V.24 calciatori convocati per la sfida odierna: tra questi c'è anche Alessio Cerci. Ecco le probabili formazioni della partita. Potrete seguire l'incontro in diretta grazie al LIVE MATCH di TuttoC.com: ...Allo stadio “Amerigo Liguori” di Torre del Greco si affrontano la Turris e il Catania nel match valevole per la 31^ giornata del campionato di serie C, girone C, in programma oggi pomeriggio alle ore ...