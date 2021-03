Probabili formazioni Hellas Verona-Atalanta: ventottesima giornata Serie A 2020/2021 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Le Probabili formazioni di Hellas Verona-Atalanta, match della ventottesima giornata di Serie A 2020/2021. Si gioca alle 12:30 di domenica 21 marzo nella cornice dello stadio Bentegodi. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Hellas Verona – Spazio al 3-4-2-1 con Barak e Zaccagni alle spalle di Lasagna. Out Vieira, Kalinic, Colley e Ruegg mentre Dimarco è favorito su Magnani per partire dal 1?. Atalanta – Out Hateboer e Sutalo, rischia pure Gosens. Pessina pronto a sostenere Muriel e Zapata. Riposato Freuler, squalificato in Champions League e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ledi, match delladi. Si gioca alle 12:30 di domenica 21 marzo nella cornice dello stadio Bentegodi. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.– Spazio al 3-4-2-1 con Barak e Zaccagni alle spalle di Lasagna. Out Vieira, Kalinic, Colley e Ruegg mentre Dimarco è favorito su Magnani per partire dal 1?.– Out Hateboer e Sutalo, rischia pure Gosens. Pessina pronto a sostenere Muriel e Zapata. Riposato Freuler, squalificato in Champions League e ...

