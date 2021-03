“Primo flirt tra i naufraghi”. Isola dei Famosi, occhi puntati su quei due. “Pare che a telecamere spente…” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Isola dei Famosi, spunta l’indiscrezione su Elisa Isoardi. Non ha fatto in tempo a partire, e la nuova edizione dell’avventura tra naufraghi promette grandi colpi di scena. Privi di ogni comfort, i Vip si trovano alle prese con una nuova avventura sull’Isola da appena tre giorni. E largo da subito ai flirt e ai pettegolezzi che come di consueto non fanno che correre veloci in rete. Questa volta i riflettori rimarranno accesi per po’ su Elisa Isoardi. La conduttrice viene subito presa di mira dal settimanale Chi. Ed è sulla rubrica “Chicche di gossip’” che il nome della Isoardi comPare scritto a chiare lettere tra i naufraghi più chiacchierati del momento. E viene tirato in allo anche un altro nome, quello del visconte Ferdinando Guglielmotti, noto proprietario di un ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021)dei, spunta l’indiscrezione su Elisa Isoardi. Non ha fatto in tempo a partire, e la nuova edizione dell’avventura trapromette grandi colpi di scena. Privi di ogni comfort, i Vip si trovano alle prese con una nuova avventura sull’da appena tre giorni. E largo da subito aie ai pettegolezzi che come di consueto non fanno che correre veloci in rete. Questa volta i riflettori rimarranno accesi per po’ su Elisa Isoardi. La conduttrice viene subito presa di mira dal settimanale Chi. Ed è sulla rubrica “Chicche di gossip’” che il nome della Isoardi comscritto a chiare lettere tra ipiù chiacchierati del momento. E viene tirato in allo anche un altro nome, quello del visconte Ferdinando Guglielmotti, noto proprietario di un ...

