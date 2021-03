Prima la Lega e poi il Pd. Così i Cinque Stelle sono subalterni a tutti. Parla Colletti (L’Alternativa c’è): “Colpo di grazia se cedono su Roma” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Onorevole Andrea Colletti (L’Alternativa c’è) come vede dall’opposizione questo governo? “Dal caso McKensey a quello che sta succedendo con i vaccini, l’operato del governo mi sembra sempre più sLegato dal rapporto con i cittadini. Draghi da una parte non dice una parola per dipanare i dubbi sul siero AstraZeneca e dall’altra preferisce appaltare a società private il Recovery. Viste le premesse direi che noi di Alternativa C’è abbiamo fatto bene a non votare la fiducia”. Intanto nel Pd stanno cambiando un po’ di cose: a Zingaretti rinfacciavano di essere subalterno ai 5S. Con l’arrivo di Letta, a giudicare dalle sue prime mosse, crede che il paradigma stia invertendo? “L’arrivo di Letta mi riporta indietro nel tempo, a quel famigerato governo di cui l’attuale segretario Pd era premier e di cui i 5S erano fieramente all’opposizione. Per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Onorevole Andreac’è) come vede dall’opposizione questo governo? “Dal caso McKensey a quello che sta succedendo con i vaccini, l’operato del governo mi sembra sempre più sto dal rapporto con i cittadini. Draghi da una parte non dice una parola per dipanare i dubbi sul siero AstraZeneca e dall’altra preferisce appaltare a società private il Recovery. Viste le premesse direi che noi di Alternativa C’è abbiamo fatto bene a non votare la fiducia”. Intanto nel Pd stanno cambiando un po’ di cose: a Zingaretti rinfacciavano di essere subalterno ai 5S. Con l’arrivo di Letta, a giudicare dalle sue prime mosse, crede che il paradigma stia invertendo? “L’arrivo di Letta mi riporta indietro nel tempo, a quel famigerato governo di cui l’attuale segretario Pd era premier e di cui i 5S erano fieramente all’opposizione. Per ...

