Prima così, poi via il cappotto: Elodie pizzicata in mezzo alla strada così, roba da mozzare il fiato | Guarda (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo il Festival di Sanremo, dove ha incantato con i suoi look, con la sua grinta, con la sua bellezza e soprattutto con la sua voce, Elodie è un po' sulla bocca di tutti. alla kermesse dell'Ariston, questa volta, si è presentata in veste di co-conduttrice per una serata al fianco di Amadeus e Fiorello, insomma non in veste di concorrente. Ha commosso, Elodie, per un lungo monologo sulle sue origini, sulla sua infanzia difficile, sul ruolo delle donne. Ha commosso e ha conquistato tutta Italia: promossa a pieni voti e un po' a tutte le latitudini. Scontato, insomma, che ora i paparazzi siano sulle sue tracce. Compresi, ovviamente, quelli di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. E i fotografi la hanno pizzicata, più felice, bella e sorridente che mai, insieme al suo compagno, il rapper Marracash.

Ultime Notizie dalla rete : Prima così Queen, in arrivo The Greatest, la serie online sulla loro storia ...svelano che sarà la prima volta in cui la band racconterà la sua storia in modo completo. Tanti infatti saranno gli scatti e i video provenienti direttamente dagli album personali dei musicisti, così ...

Andrea Delogu in versione Capitan Harlock spopola su Instagram. La dedica a Guccini Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia, la prima ad aver un profilo instagram e a fare dei collegamenti d'immagine a scarrellata ', così si legge su Instagram.

