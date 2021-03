Previsioni meteo 17 marzo: freddo invernale sull’Italia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Le Previsioni meteo di oggi, mercoledì 17 marzo 2021: aria fredda investe la Penisola, possibili nevicate a quote collinari su arco alpino e Appennino meridionale Condizioni meteo invernali sull’Italia in questa seconda metà del mese di marzo che finora si è dimostrato “pazzerello” con alternanza di sole e incursioni fredde. La giornata di oggi non… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ledi oggi, mercoledì 172021: aria fredda investe la Penisola, possibili nevicate a quote collinari su arco alpino e Appennino meridionale Condizioniinvernaliin questa seconda metà del mese diche finora si è dimostrato “pazzerello” con alternanza di sole e incursioni fredde. La giornata di oggi non… L'articolo Corriere Nazionale.

