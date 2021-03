(Di mercoledì 17 marzo 2021) Sperimentare il riciclo creativo, scoprire il valore del cibo riutilizzandone gli scarti e imparare a osservare la natura che ci circonda, anche in città. Sono alcune delle ‘occasioni di apprendimento’ offerte dal progetto Presenti! che prevede la distribuzione di 400contenenti proposte di attività legate a tematiche di sostenibilità ambientale e sociale. L’obiettivo è raggiungere altrettante famiglie con bambini, che potranno ricevere esperienze die di attenzione verso loro stesse, l’ambiente e la società. “Presenti!” è uno dei cinque progetti selezionati nell’ambito della terza edizione dell’Università del, il programma di finanza alternativa dell’Università di Milano-, promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti ...

Advertising

Pontifex_it : Vivere una #Quaresima di carità vuol dire prendersi cura di chi si trova in condizioni di sofferenza, abbandono o a… - heather_parisi : La J&J autorizzata a sperimentare vaccini su bambini da 3 mesi in su, è la stessa condannata a $4,7 Bill x aver nas… - unimib : Prendersi cura dell’#ambiente giocando, grazie a 400 scatole dono. Il progetto “Presenti!” inaugura la terza edizio… - giornaleradiofm : Prendersi cura dell'ambiente giocando: 400 scatole dono con il Crowdfunding Bicocca: (Adnkronos) - Sperimentare il… - lifestyleblogit : Prendersi cura dell'ambiente giocando: 400 scatole dono con il Crowdfunding Bicocca - -

Ultime Notizie dalla rete : Prendersi cura

Italia che Cambia

Proprio la situazione pandemica dell'ultimo anno dovrebbe averci insegnato quali sono i rischi di nondel nostro Pianeta e di ignorare i messaggi, dalle bufere fuori stagione alle ...Resta quindi l' opzione tata , se non si hanno parenti o amici che possanodei bambini durante le ore di lavoro però questa soluzione può essere troppo dispendiosa. Per supportare le ...Presenti!, progetto di una studentessa per la terza edizione di Biunicrowd. Al via campagna su Produzioni dal Basso supportata da Fondazione Comunità Milano ...La storia del cane Timmy, costretto a vivere legato alla catena: sul collo porta ancora le cicatrici di quelle profonde ferite ...