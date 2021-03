Premio Nobel per la pace, medici e infermieri italiani candidati per il 2021 (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Fondazione Gorbachev ha avanzato la candidatura al Premio Nobel per la pace di medici e infermieri italiani, i quali hanno fronteggiato la pandemia. OSLO – Al Premio Nobel per la pace 2021 saranno candidati anche medici e infermieri italiani. La candidatura di medici e infermieri Dalla sede del prestigioso riconoscimento è arrivato il benestare alla candidatura promosso dalla Fondazione Gorbachev, la quale ha sottolineato come “il personale sanitario italiano è stato il primo nel mondo occidentale a dover affrontare una gravissima emergenza sanitaria, nella quale ha ricorso ai possibili rimedi di ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Fondazione Gorbachev ha avanzato la candidatura alper ladi, i quali hanno fronteggiato la pandemia. OSLO – Alper lasarannoanche. La candidatura diDalla sede del prestigioso riconoscimento è arrivato il benestare alla candidatura promosso dalla Fondazione Gorbachev, la quale ha sottolineato come “il personale sanitario italiano è stato il primo nel mondo occidentale a dover affrontare una gravissima emergenza sanitaria, nella quale ha ricorso ai possibili rimedi di ...

Advertising

GiovanniToti : Medici, infermieri e operatori sanitari italiani sono stati ufficialmente candidati al Premio #Nobel per la Pace 20… - news_mondo_h24 : Premio Nobel per la pace, medici e infermieri italiani candidati per il 2021 - mariannagiovag2 : @Sonialorenzini4 Meriti un premio Oscar, e un Nobel “il culo rotto” ???????? - caterinacorda1 : RT @EliseiNicole: IL PARERE DEL PREMIO NOBEL LUC MONTAGNIER SULLA VACCINAZIONE DI MASSA - IvanGamberini : RT @EliseiNicole: IL PARERE DEL PREMIO NOBEL LUC MONTAGNIER SULLA VACCINAZIONE DI MASSA -