Pranzo di Pasqua: un primo e un secondo semplici e veloci (Di mercoledì 17 marzo 2021) Pasqua è alle porte e siete a corto di idee? Vi suggeriamo noi un menù semplice e veloce, che lascerà a bocca aperta (ma sicuramente non a bocca asciutta) i vostri invitati. primo Piatto: Spaghetti ai gamberi Spaghetti 320 gr Gamberi Peperoncino q.b. Aglio 2 spicchi Vino Bianco 150 ml Pomodorini 10 Prezzemolo 1 ciuffo Scorza di limone q.b. Olio Extravergine di Oliva Sale e Pepe q.b. Preparazione Pulite i gamberi eliminando testa, carapace ed intestino. Per eliminare l'intestino praticate una piccola incisione sulla schiena ed estraetelo o, in alternativa, potrete eliminarlo con l'aiuto di uno stecchino in legno. Pelate l'aglio e mettetelo in padella. Unite anche il peperoncino tagliato a rondelle, un rametto di prezzemolo e un filo d'olio, e fate soffriggere. Aggiungete le teste dei gamberi e i pomodorini tagliati a metà. Dopo qualche ...

