Porto, Pinto da Costa è sicuro: l'ex Real Madrid Pepe rinnoverà il contratto con il club biancoblu (Di mercoledì 17 marzo 2021) Pepe-Porto: un binomio vincente.Juventus, il tackle di Rummenigge dopo il ko con il Porto: "La verità su Cristiano Ronaldo è una sola"Trentotto anni e non sentirli. Képler Laveran Lima Ferreira, meglio noto come Pepe, è il capitano della compagine biancoblu guidata da Sérgio Conceição. Esperienza e personalità coadiuvate da una buona dose di talento difensivo: tutto questo, e non solo, offre quotidianamente l'ex calciatore del Real Madrid ai propri compagni di squadra. La franchigia Portoghese ha recentemente eliminato la Juventus di Andrea Pirlo, qualificandosi così ai quarti di finale della massima competizione europea. Fondamentale è stato l'apPorto dato dall'ex Be?ikta? al reparto difensivo del Porto che ha così ...

