Portici, neonato ricoverato con ustioni: arrestati i genitori

La coppia, originaria di Portici, era seguita dai servizi sociali e aveva nascosto la gravidanza: l'uomo è in carcere, la donna piantonata in ospedale. Maltrattamenti in famiglia con lesioni gravi e abbandono di minore. Devono rispondere di questi due reati Concetto Bocchetti, 46 anni, e Alessandra Terracciano, 36 anni, genitori del piccolo Vincenzo, nato 4

