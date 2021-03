Ponte Morandi | il Tg La7 mostra in esclusiva le usure sullo strallo responsabile del crollo | il video del 2015

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Unesclusivo del, mandato in onda dal Tg La7,la prova chedeldel, avvenuto il 14 agosto 2018, erano già presenti in quell’anno, ben tre anni prima della tragedia. Non solo. Le immagini sottolineano anche la difficoltà per i tecnici dell’Aspi, costretti a effettuare ispezioni notturne in condizioni di difficoltà. Ecco ilesclusivo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...delle infrastrutture i cui investimenti pubblici " come sappiamo " sono stati in passato inadeguati anche solo per garantire (come abbiamo tragicamente sperimentato con il crollo del) ...... in virtù del decreto Genova, dopo il crollo di'. CorrelatiL’ex deputato 5 Stelle nominato presidente da Di Maio. Aveva provato anche a farsi incaricare da Appendino in Gtt ...Chiudi e lo vai a vedere di giorno, non vai di notte con le lampade». A controllare il ponte andavano di notte, con le lampade, cercando le magagne del ponte fra un’ombra e l’altra. «Mandavano i ciech ...