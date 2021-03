(Di mercoledì 17 marzo 2021) Uno stato diimmortalato in unora allegato agli atti dell'inchiesta sul crollo delMorandi eto in esclusiva dal Tg La7. Nelsino le fasi del carotaggio eseguito la notte del 21 ottobredai tecnici della Spea, la società che si occupava dei controlli tecnici e della manutenzione per conto di ...

Advertising

zazoomblog : Ponte Genova: video mostra usura stralli pila 9 già nel 2015 - #Ponte #Genova: #video #mostra #usura - markgmm : Ponte Morandi, le accuse choc: mancava il cemento e l'acciaio si muoveva. Un manager: 'A fare le ispezioni mandavan… - SoldatinoA : #UnitadItalia solo dopo il #PontesulloStretto, il ponte Palermo-Cagliari ed il ponte Olbia-Genova. - markoniandrea : RT @ansa_liguria: Ponte Genova: video mostra usura stralli pila 9 già nel 2015 - mickycaruso : RT @repubblica: Ponte Morandi, le accuse choc: mancava il cemento e l'acciaio si muoveva. Un manager: 'A fare le ispezioni mandavano i ciec… -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Genova

Lo strallo della Pila 9, è ricordato nel servizio del Tg La7, è lo stesso che cederà determinando il tragico crollo delil 14 agosto del 2018. Intanto dalle intercettazioni emergono nuovi ...Vedi Anche, la visita nella pancia del nuovotra sensori, camminamenti e centro di monitoraggio per tenere tutto sotto controlloUno stato di usura immortalato in un video ora allegato agli atti dell'inchiesta sul crollo del Ponte Morandi e mostrato in esclusiva dal Tg La7. (ANSA) ...La competizione comporterà la chiusura di diverse strade a Milano e anche l'Azienda trasporti milanesi (Atm) dovrà deviare diverse linee per permettere il passaggio della corsa ...