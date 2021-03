Piste ciclabili tra stazioni e Università: finanziamento di 4 milioni dal Mims (Di mercoledì 17 marzo 2021) Realizzare o potenziare le Piste ciclabili che collegano le stazioni ferroviarie alle Università. È questo l’obiettivo del decreto direttoriale del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims) che dispone il finanziamento di circa 4 milioni di euro per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e Piste ciclabili per collegare le stazioni con i poli universitari. In questa prima fase, i fondi vengono destinati ai Comuni di Bari, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pisa, Roma. “E’ solo il primo progetto a cui potranno seguire ulteriori interventi con lo stanziamento di fondi aggiuntivi”, dice il ministro Enrico Giovannini. “Promossa insieme a Rfi, del Gruppo Ferrovie dello ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 marzo 2021) Realizzare o potenziare leche collegano leferroviarie alle. È questo l’obiettivo del decreto direttoriale del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili () che dispone ildi circa 4di euro per la progettazione e realizzazione di cicloper collegare lecon i poli universitari. In questa prima fase, i fondi vengono destinati ai Comuni di Bari, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pisa, Roma. “E’ solo il primo progetto a cui potranno seguire ulteriori interventi con lo stanziamento di fondi aggiuntivi”, dice il ministro Enrico Giovannini. “Promossa insieme a Rfi, del Gruppo Ferrovie dello ...

Advertising

Claudio_DjTony : RT @ramella_f: Le piste ciclabili 'abbattono le emissioni inquinanti'? No. Riducendo lo spazio per le auto, diminuisce la velocità e aument… - FeliceAquila : RT @ramella_f: Le piste ciclabili 'abbattono le emissioni inquinanti'? No. Riducendo lo spazio per le auto, diminuisce la velocità e aument… - m_masi1960 : RT @ramella_f: Le piste ciclabili 'abbattono le emissioni inquinanti'? No. Riducendo lo spazio per le auto, diminuisce la velocità e aument… - Voroklimef : RT @ramella_f: Le piste ciclabili 'abbattono le emissioni inquinanti'? No. Riducendo lo spazio per le auto, diminuisce la velocità e aument… - Fabiusfax : RT @ramella_f: Le piste ciclabili 'abbattono le emissioni inquinanti'? No. Riducendo lo spazio per le auto, diminuisce la velocità e aument… -